Il Grande Fratello prosegue dentro e fuori dalla Casa. Ed infatti anche la sorella di Greta Rossetti è voluta intervenire online contro i Perletti (così si chiamano i fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti): ecco cosa ha detto.

Nonostante lei si sia sempre esposta c’è un limite a tutto. Ma tanto la verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate.

Per ora potete stare a fare ‘cicicici’ nei commenti perché nella vostra vita, a quanto pare, potete fare solo questo. Mi dispiace per la vostra vita triste. Pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò continuate pure a fare i caproni!