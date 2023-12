Mirko Brunetti ha chiuso con Perla Vatiero ma anche con Greta Rossetti (durante l’ultima puntata della diretta del Grande Fratello). Tuttavia, pare che abbia ancora delle incertezze.

Durante una live su TikTok, interpellato sul suo amore per Perla Vatiero, la sua risposta è stata molto particolare: “Se sono innamorato di Perla? Dai, andiamo avanti”.

IO NON TROVO PIÙ GLI AGGETTIVI PER DEFINIRTI MIRKO. #perletti pic.twitter.com/rNzEke0jwv



Tuttavia, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, Mirko ha precisato tramite il box domande:

Se amo ancora Perla? Prendo questa domanda ma vale per entrambe le situazioni se ancora non è chiaro.

Il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo in questi 2 mesi, e ogni mia parola in questo momento viene fraintesa.

Sono stato chiaro con il voler prendermi il tempo per me stesso. L’amore ha varie forme e I sentimenti quando ci si lascia con rispetto rimangono ma non sono i sentimenti di un fidanzato.