Questa mattina presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Rosà, si è aperta la camera ardente di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici 2017 morto domenica 6 giugno all’ospedale Maggiore di Bologna per colpa di una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante.

Il parroco Rosà non celebrerà i funerali di Michele Merlo

Sono state davvero moltissime le persone che hanno voluto fare un ultimo saluto a Mike Bird (questo il suo nome d’arte durante il talent di Maria De Filippi). Sopra la bara, così come si legge sul Giornale di Vicenza, è stato posizionato il cappellino che il cantante utilizzava nel corso dei suoi concerti.

I funerali di Michele saranno domani alle 17 allo stadio “Toni Zen” mentre l’omelia funebre verrà celebrata da don Carlo, parroco bolognese particolarmente vicino alla famiglia Merlo.

A tal proposito, il padre di Michele è intervenuto ai microfoni della testata giornalistica svelando che il parroco del paese si è rifiutato di celebrare le esequie allo stadio:

Don Angelo, il parroco del nostro paese non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta. Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio.

Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo.

Anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, è intervenuto sulla questione:

Celebrerà il parroco di Bologna, non voglio entrare nel merito delle scelte. Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto: il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia.

La camera ardente di Rosà potrà essere visitata anche domani mattina dalle 9 alle 11.