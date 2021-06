I funerali di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici morto a 28 anni in seguito ad una leucemia fulminante, si svolgeranno il prossimo venerdì alle 17 in Veneto. Oggi, intanto, è stata allestita la camera ardente a Bologna, la città in cui è morto, presso il Pantheon della Certosa.

Michele Merlo, oggi la camera ardente

Un fiume di persone, tra amici e famigliari, si rincorre in queste ore, come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino. Il dolore della famiglia è immenso ed indescrivibile, maggiore quello del padre di Michele, Domenico Merlo, il quale ha commentato deluso:

Trovo gravissimo che nessuno, della Regione o del Comune, abbia espresso una sola parola di vicinanza o solidarietà nei confronti della mia famiglia per la morte di Michele. Per me è stato come un taglio in faccia.

La mamma ha portato il peluche di un cagnolino, animali che Michele tanto amava, mentre la sua musica è diffusa nella camera ardente per l’ultimo saluto. Tra le lacrime, è presente anche la fidanzata del giovane, consolata dagli amici.

Papà Domenico ha aggiunto:

La verità sulla morte di mio figlio la sapremo tra sessanta giorni, all’esito dell’autopsia. Intanto Michele non c’è più. Nessuno me lo restituirà.

Sulla morte di Mike Bird è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

Intanto venerdì si svolgeranno i funerali ma per l’occasione è cambiato il luogo iniziale, per motivi di sicurezza. Non più a Rosà (Vicenza), suo paese di origine, a Villa Marchiorello, ma allo stadio comunale ‘Toni Zen’ di Rosà, in via dei Fanti. Dopo la camera ardente, spiega ancora il quotidiano, il feretro partirà per Rosà dove resterà esposto nei giorni di giovedì e venerdì nell’Istituto Maria Ausiliatrice in via Roma, 82 (Rosà): domani dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; venerdì dalle 9 alle 11.