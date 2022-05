Dopo essere stata protagonista di alcuni gossip sulla sua vita sentimentale, Mercedesz Henger è tornata a spiazzare all’Isola dei Famosi con alcune confessioni inaspettate. Se finora si è parlato sia sull’Isola che fuori, di un suo presunto fidanzato, lei ammette di essersi presa una cotta per un naufrago: Edoardo Tavassi.

Su Playa Sgamatissima è tempo di confidenze e nelle ultime ore Mercedesz Henger, confidandosi con l’amica Fabrizia Santarelli, è tornata a parlare di ciò che proverebbe nei confronti di Edoardo Tavassi.

Come ripreso dai colleghi di Biccy.it, la figlia di Eva Henger avrebbe confessato di provare ancora qualcosa per il fratello di Guendalina, al punto da dichiarare:

Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova.