Mercedesz Henger, anche dopo l’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, ha nuovamente mostrato dell’interesse nei confronti di Edoardo Tavassi (con conseguente reazione da parte della sorella Guendalina).

Mercedesz confessa: “Edoardo mi piace”, mamma Eva Henger interviene

Dopo aver scoperto che Mercedesz è single da poco, in Honduras in pochi credono nella sua buona fede, Guendalina in primis che ha messo immediatamente in guardia il fratello.

Proprio Edoardo, in confessionale ha aggiunto:

Io avevo intenzione di comportarmi con Mercedesz in maniera amichevole. Le ho detto tranquillamente di rispettare il mio dubbio, ma se poi alle spalle mi sento dire “perché hanno inventato questa cosa”. Ma nessuno ha inventato niente, ti sei creata, anzi ti sei scavata la fossa da sola, hai fatto harakiri.

Entrambi (lui parlando con Nicolas e lei con Lory) hanno confessato di provare dell’attrazione reciproca ma, visti gli ultimi avvenimenti, le cose non stanno proseguendo per il verso giusto.

Anche per questo motivo, Eva Henger è intervenuta sotto un post ufficiale dell’Isola difendendo Mercedesz:

Che brutto il bullismo. Ora povera MEMI non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira?

Voi che ne pensate del rapporto tra Mercedesz e Edoardo?