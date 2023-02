Andrea Maestrelli ha un dramma personale molto grave che si porta nel cuore ed è la morte del padre Maurizio. Il calciatore aveva appena 13 anni quando il genitore è venuto a mancare prematuramente. Una scomparsa che lo ha segnato e della quale ne ha parlato al GF Vip durante una conversazione con Antonino Spinalbese.

C’è qualcosa che unisce Andrea ad Antonino ed è la perdita prematura e dolorosissima del padre. Nelle passate settimane, Maestrelli ha raccontato all’ex di Belen Rodriguez il momento più brutto della sua vita:

Antonino sarebbe rimasto sorpreso dal fatto che, nonostante fosse stato appena un bambino, oggi ricorderebbe ancora benissimo quel momento cupo della sua vita familiare:

Volevo essere trattato come tutti gli altri. A me dispiaceva che io tornavo a casa, mio fratello aveva 8 anni. Lui non capiva la situazione. Mia mamma stava lì ed io non potevo mettermi a piangere con mia mamma per una perdita quando già lei stava male. Io ero così a 13 anni, ma sono dovuto diventare così da un giorno all’altro. Poi io sono la persona più felice del mondo… vedere una persona che hai visto soffrire col sorriso, non è che ti chiedi per come e perché. Sei felice e basta. Pensando così ho avutomodo di aprire testa e cuore ad un’altra persona che per me ad oggi c’è e che gli voglio un bene dell’anima. Che non ha colmato nessuna lacuna perchè quella lacuna per me rimane, è e sarà sempre così. Perchè sotto quel punto di vista sono cresciuto da solo. Non ci stanno zii o altri. E’ una mancanza mia e ci sarà per sempre.