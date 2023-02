Matteo Diamante è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip facendo una valanga di complimenti all’ex fidanzata Nikita Pelizon. Tuttavia, al termine della diretta, pare che Giaele De Donà abbia spifferato qualche indiscrezione croccante.

Matteo Diamante ha parlato male di Nikita? Lo spiffero di Giaele

Secondo le mie superstar di Twitter, Giaele avrebbe parlato con Matteo Diamante prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, proprio in quella occasione, l’ex Pupo non sarebbe stato tanto clemente con la sua ex fidanzata.

Giaele sta spillando che prima di entrare al GF Diamante le aveva parlato malissimo di Nikita. Oggi invece, entrando in Casa, ha speso quelle belle parole, la sua falsità, oddio#gfvip — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 7, 2023

Basta pensare che appena è entrato ha detto a Nikita:”Vengo in pace”. Vuol dire che tanto in pace non erano questi due…. — Maria Pia Compagnucci (@MomiMelania) February 7, 2023

Diamante pur di apparire farebbe di tutto, c’è un articolo dove lui definisce Nikita “p4zza” e ne avevano parlato anche in una puntata del loro rapporto — ALESSÀ SII GENTILE (@ValeryRk19) February 7, 2023

A quanto pare Matteo Diamante presto deciderà di confrontarsi proprio con Giaele De Donà che, dal canto suo, non ha alcun problema a discutere con il neo ospite del GF Vip: cosa accadrà questa settimana? Sicuramente ne vedremo delle belle!