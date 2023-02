Matteo Diamante è pronto a varcare la fatidica Porta Rossa del GF Vip 7 e a ritrovare la sua ex fidanzata Nikita Pelizon. Classe 1989, Matteo è un organizzatore di eventi e si dichiara single. Sono state diverse, ad oggi, le esperienze televisive, tra cui una insieme alla sua ex Nikita che presto avrà modo di rivederlo.

Chi è Matteo Diamante: ex fidanzato di Nikita Pelizon, la loro storia

Tra le sue esperienze in tv, ricordiamo quella a Uomini e Donne, dove Matteo Diamante indossava i panni del corteggiatore di Sabrina Ghio, all’epoca tronista. Un’avventura molto breve, dal momento che non riuscì a farsi notare dalla Ghio e fu presto eliminato.

Successivamente ha preso parte al programma Ex On The Beach insieme a Nikita Pelizon e successivamente allo show Take me out. Di recente lo abbiamo visto anche tra i protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa e tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi.

L’attenzione però è tutta concentrata sulla sua passata relazione con Nikita, sua ex storica che ad Ex on the beach soprannominò “l’innominabile”. Alla fine del programma i due si rimisero insieme: “Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua, mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”, confidò Matteo. Ma dopo poco la coppia scoppiò nuovamente.

A detta di Diamante, nel corso della permanenza nella Casa del GF Vip, Nikita avrebbe parlato spesso in maniera inesatta del suo stato sentimentale, soprattutto all’inizio:

L’innominabile, sempre molto bella… Però lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza, già vista anche questa scena.

Parlando del loro rapporto complicato, Matteo aveva anche spiegato come da sette anni continuano a volersi bene ed al tempo stesso ad annientarsi. Il suo maggiore cruccio? Il fatto che la Pelizon non abbia riconosciuto ciò che lui avrebbe fatto di buono nel corso della loro relazione.

Dopo la fine della loro relazione Matteo Diamante si era comunque consolato con una delle concorrenti di Ex on the beach e proprio nel video di presentazione si era dichiarato un Don Giovanni. Come si comporterà adesso, nella Casa del GF Vip?