E’ un momento particolarmente delicato, questo, per Milena Miconi, che ha deciso di uscire momentaneamente dal GF Vip in seguito alla morte dell’amico e manager Alessandro Lo Cascio. Nel frattempo però, sui social sta accadendo qualcosa di vergognoso e assolutamente condannabile che vede protagonista, suo malgrado, ancora una volta Nikita Pelizon.

Nikita tirata in ballo per l’uscita di Milena a causa del grave lutto

“Colpa di Nikita”: secondo alcuni account Twitter, la colpa della morte di Alessandro Lo Cascio, agente dei Vip venuto a mancare prematuramente a 52 anni, sarebbe da attribuire alla concorrente del GF Vip, “rea” di portare sfortuna. Una vergognosa insinuazione che andrebbe assolutamente condannata con ogni mezzo.

C’è chi parla di “black humor”, ma in questo caso ci sarebbe davvero poco da ridere. Di fronte alla morte ed al conseguente dolore, infatti, non sono ammesse simili insinuazioni e soprattutto, nel 2023, sentire parlare di “jella” ci riporta indietro nel tempo a periodi tristemente noti ai più.

Intanto su Twitter la condanna nei confronti degli account che avrebbero tirato in ballo Nikita di fronte a fatti così drammatici non si placa. E c’è chi chiede a gran voce che siano presi dei provvedimenti seri.

Vicino al Dolore d Milena Ma sono schifata da tutti i twitter che sto leggendo riferiti a Nikita e sul fatto che porta JELLA È REATO vi DOVETE VERGOGNARE TUTTI E CHI FA PARTE DELLO STESSO FANDOM DEVE SEGNALARE CHI SCRIVE QUELLE COSE NO CHE C RIDE SOPRA#gfvip #nikiters pic.twitter.com/y9TcSOyHN3 — VALE (@VALE70942077) February 5, 2023

La gente che collega il fatto accaduto al manager di Milena a Nikita sono stati cresciuti da maiali. Non m’interessa risultare offensiva.

Mettere un etichetta ad una ragazza sui social non ci vuole niente, a lei rimane per sempre con questo timbro.

Fatevi schifo. #gfvip — La Tedesca ♏✨ (@InstantKarma_0) February 5, 2023

i big account che dicono sia stata nikita a far morire il manager di milena fanno una pena disarmante.

non avete un briciolo di umanità, non fate black humor se non sapete nemmeno farlo.#GFvip — reb || CUPIDO! (@lunallvna) February 5, 2023

È morto il manager di Milena,un grande dolore per lei e su twitter cosa si scrive @GrandeFratello? che la colpa è di Nikita e delle nikiters.

Questo scempio lo avete permesso voi lasciando che la cosa degenerasse non prendendo provvedimenti opportuni.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/SEQnKZ1k2h — loveyourself (@sachertorte1029) February 5, 2023

Mi fate così schifo,nemmeno davanti alla morte riuscite a stare zitti.

Il black humor si fa se si è capaci, senza cattiveria, senza malizia.

Davanti alla morte si tace e si abbassa la testa, ma forse non siete nemmeno così educati da tacere, ignobili. #gfvip — (@imnichi_) February 5, 2023

Gente che incolpa Nikita per la morte di Alessandro Lo Cascio (manager ed amico di Milena)…

Non ho parole per descrivere questo schifo, mi viene solo da piangere e basta.#gfvip — noi siamo frufru (@missbuonanotte) February 5, 2023

Io sono SCIOCCATA da certa gente che ACCUSA Nikita “DELLA MORTE” del meneger di Milena, voi non state bene, andate ha farvi curare l’ossessione per Nikita perché state superando il limite.. questa ragazza non si merita tutto questo odio #nikiters #GFvip — Chia✨Niki54%✈️ (@Daniele_Darling) February 5, 2023