Matteo Diamante ha confessato a Nikita Pelizon di essere ancora attratto da lei. Dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, tra gli ex fidanzati ci sono state già delle interazioni.

Matteo Diamante prima ha rimproverato Nikita Pelizon: “Davanti a milioni di italiani hai detto: ‘Lui ha sempre fatto così, è ossessionato da me, è sempre stato geloso e possessivo’” e poi si è difeso: “Lo ero cinque anni fa. Direi che è passato un po’ di tempo”.

Nikita ha confermato “eri geloso e possessivo” e poi gli ha spiegato perché si è voluta allontanare:

Io se sento che mi vengono date attenzioni, se ti prendi cura di me, io posso sentirmi impegnata. Ma se sento che dall’altra parte questa cura non c’è, è chiaro che io lascio le porte aperte per una conoscenza con altre persone. Io percepivo che da parte tua questo interesse non ci fosse veramente. Sì, è vero che ero in Francia, ma se una persona ti interessa, le scrivi tutti i giorni e le chiedi come sta.