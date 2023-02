L’ingresso di Matteo Diamante, l’ex di Nikita Pelizon, nella Casa del GF Vip, potrebbe aver segnato una linea di demarcazione importante nel rapporto tra la Vippona e Luca Onestini. Già da ieri sera c’è stato uno scontro acceso in diretta tra i due uomini, ma cosa è successo subito dopo la puntata?

Nikita e Onestini: cosa è successo dopo l’ingresso di Matteo Diamante

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, negli ultimi tempi si è ulteriormente raffreddato, ma ieri sera il Vipponi si è avvicinato alla modella ed ha approfittato di un momento di confidenze per dirle ciò che realmente pensa di Diamante e del suo ingresso.

Nikita, anche in puntata non ha nascosto l’interesse del suo ex per il mondo della tv, ed anche Luca ne sarebbe convinto, tanto da averle ribadito come a suo dire, Matteo sarebbe entrato solo ed esclusivamente perchè interessato al gioco e decisamente meno a lei:

Non è che se entra lui adesso, una settimana, due settimane non è più tuo il percorso.

Nikita è intervenuta spiegando il suo punto di vista:

Come lui ha avuto l’altro programma che ha fatto da solo, pensavo che anche per me questa cosa fosse una cosa che vivevo da sola.

“Vabbè ma lui voleva venire qua. Ci sta”, ha replicato Onestini senza riuscire a trattenere il sorriso. “Non lo so, a prescindere da questo mi fa piacere che sia qua perché abbiamo già riso diverse volte e comunque ci conosciamo quindi questa cosa è divertente perché sappiamo diverse cose l’uno dell’altra e ridiamo di questo. Mi ha conosciuta che avevo 21 anni, adesso ne ho 28 e io a 21 dovevo appena iniziare il mio percorso interiore e quindi mi ha conosciuta che ero proprio strababy ancora”, ha spiegato la Pelizon.

Luca ha quindi aggiunto:

Beh allora rimani con questo, se già ti ha fatto ridere due volte, ridi, prenditela così e basta. Però non è che si mette in mezzo alle tue robe, il percorso è tuo e basta, quello rimane. Prenditi il positivo come dici te. Te… lo diciamo in tanti, e il resto basta.

Successivamente Luca Onestini è andato via, augurandole la buonanotte e lasciando Nikita pensierosa, fino all’arrivo di Matteo.