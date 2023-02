Martina Nasoni svela perché tra Daniele e Oriana non può funzionare (ed ha ragione) – VIDEO

Martina Nasoni entrando nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto infuriare i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Loro (gli #Oriele) credono nella ship più dei diretti interessati e “remano” senza sosta.

Martina Nasoni svela perché tra Daniele e Oriana non può funzionare

La ex fidanzata di Daniele Dal Moro, dopo aver fatto il suo ingresso, ha notevolmente ridimensionato le cose facendo sbottare i fan della Reina venezuelana:

Secondo me ciò che ti distacca di più da Oriana è che sai di non potrai mai essere compreso sotto determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa… tu lo sai quello che hai vissuto e quanto sei stato male e questa cosa non la possono capire tutti. Una persona ti deve far sentire leggero e spensierato ed è giusto ma allo stesso tempo è importante che una persona abbia una forte sensibilità. Queste cose si comprendono solo quando le vivi sulla tua pelle e non puoi nemmeno fargliene una colpa. Tu hai vissuto delle cose che loro non hanno vissuto.

Daniele Dal Moro ha aggiunto:

Come glielo spiego il mio passato? Come posso spiegare alle persone che io darei l’anima ad una persona che ci tiene a me… Quanto mi fanno incazzare determinati comportamenti o quando mi sento preso per il cul*.

Martina ha perfettamente centrato il punto ed è proprio ciò che scrivo io da settimane: la sensibilità di Oriana e Daniele si posiziona su due piani differenti.