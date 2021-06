Mariano Catanzaro continua a “sfruttare” la comunità LGBT per avere un poco di attenzione. Dopo aver parlato di una amicizia particolare nei confronti di Tommaso Zorzi, questa volta ci riprova e tira in ballo Giovanni Ciacci.

Paparazzati sul balcone di un hotel nel centro di Napoli, l’ex tronista e l’esperto di moda e gossip compaiono sorridenti e complici. L’ex tronista, tra le pagine di Nuovo, a tal proposito ammette:

Io e Giovanni ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale.

Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore. Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme.