Maria Monsè, marito e figlia: le critiche per i ritocchi a Perla Maria prima del GF Vip

Maria Monsè torna al Grande Fratello Vip. A distanza di tre anni dalla sua partecipazione avvenuta nella terza edizione del 2018 condotta da Ilary Blasi, la nota opinionista televisiva, showgirl ed attrice prova a rientrare dalla porta rossa in corsa per vivere la sua seconda possibilità.

Maria Monsè, vita privata e carriera

Con il suo ingresso i riflettori saranno puntati sulla sua vita privata. Maria Monsè è sposata con Salvatore Paravia ed è mamma di Perla Maria. Di origini siciliane, Maria è a tutti gli effetti romana di adozione. Il suo ingresso avverrà in concomitanza a quello della collega Patrizia Pellegrino.

Nel 2006 la Monsè ha sposato il marito Salvatore Paravia, imprenditore palermitano con il quale dieci anni dopo ha rinnovato il loro matrimonio con una nuova cerimonia che fu trasmessa in diretta a Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso che l’ha vista spesso nei panni di opinionista televisiva anche insieme alla figlia Perla Maria, nata nel 2006 e che oggi ha 15 anni.

A proposito della figlia, la Monsè è stata spesso criticata proprio per l’educazione data alla figlia. In particolare fece scalpore la decisione della madre di sottoporre la figlia, a 14 anni, a chirurgia estetica per rifarsi il naso.

Sempre nello stesso anno del matrimonio e della nascita della figlia, Maria Monsè avrebbe dovuto prendere parte al reality La Fattoria, ma all’ultimo dovette rifiutare dopo aver scoperto di essere incinta. Ha avuto il ruolo di giurata ne La Pupa e il Secchione e recitato nella miniserie L’ultimo Rigore su Rai2. Ora riprova l’avventura al GF Vip dopo aver già partecipato all’edizione vinta da Walter Nudo.