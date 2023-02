Marco Mengoni a Sanremo 2023 con “Due vite”. Dopo la vittoria sanremese del 2013 torna sul palcoscenico del Teatro Ariston a dieci anni di distanza con una canzone già candidata alla vittoria.

Marco Mengoni canta “Due vite”, significato della canzone di Sanremo 2023

“Favorito? Dovremmo chiederlo a chi lo pensa”, con queste parole Marco Mengoni ha commentato alla vigilia del Festival di Sanremo il suo ritorno in gara.

A dieci anni dalla vittoria con “L’essenziale”, il cantautore non sente più il peso di avere la corona in testa: “Ho già una statuetta con un leone e una palma, non voglio viverla come una competizione: facciamo spettacolo”.

Marco Mengoni porterà il brano “Due vite”, una canzone che “parla di sbagli, di errori, di lasciarli andare, di capirli, comprenderli, metabolizzarli e proseguire, con l’augurio di viverne due di vite, possibilmente”.

Il testo lo spiega lo stesso artista: “È una sorta di parallelismo tra la parte razionale della nostra vita e l’inconscio, forse la parte più vera e più cruda della nostra emotività”.

Dismorfismo corporeo: che cosa è?

Marco Mengoni ha parlato del disturbo di cui soffre. Il cantante ha dovuto fare i conti con un problema che ha ereditato dalla sua famiglia: “Nonna, mamma e zia erano donne bellissime che però non si vedevano belle. Si buttavano giù. Quante volte le ho sentite dire ‘quanto so’ brutta’. Soffrivano vedendosi piene di difetti”, ha raccontato.

“Il dismorfismo è una patologia e ho iniziato a lavorare su me stesso”, ha svelato. Il cantante ha affrontato l’argomento pure con il suo terapeuta:

Nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo. Ho scoperto che la musica è un mezzo potente per me, che mi ha aiutato ad alleviare tanti momenti di una vita non facile. Sono stato punzecchiato dalla vita e dal karma.