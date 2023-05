Marco Mazzoli è rimasto sull’Isola dei Famosi 2023 nonostante l’abbandono del suo grande amico Paolo Noise costretto ad abbandonare per colpa di alcuni problemi medici.

Isola, Marco Mazzoli demolisce i naufraghi: “Ecco perché sono qui”

Lo speaker de Lo Zoo di 105, ha portato in Honduras un carico di litigi, faccia a faccia al “veleno” e dinamiche interessanti (questa edizione è soporifera e oggettivamente sfortunata per colpa dei numerosi abbandoni).

Nel corso dell’extended edition de L’Isola, così come riportano i colleghi di Biccy.it, Marco Mazzoli durante delle confidenze al chiaro di luna con Paolo Noise ha sparato a zero contro i colleghi di avventura, accusandoli di partecipare per soldi e fama:

Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere niente a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Mi sono anche stancato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Andrea Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a chiacchierare.

Noise ha preso immediatamente le distanze: