Paolo Noise lascia l’Isola dei Famosi. Lunedì 22 maggio è andata in onda la sesta puntata con l’abbandono dello speaker radiofonico tra le lacrime del suo amico Marco Mazzoli.

Ecco perché Paolo Noise ha lasciato l’Isola dei Famosi 2023

“Guardami, testa a testa. Io non posso andare avanti però tu adesso tiri fuori i coglion* e tu vinci anche per me. Lo Zoo vince”, ha affermato Paolo Noise abbracciando forte l’amico. Ma per quale motivo il naufrago ha dovuto lasciare?

I motivi, purtroppo, sono medici. Ed infatti Noise è stato sottoposto ad accertamenti anche a inizio puntata.

Ecco il suo commento: