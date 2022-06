Marco Carta e Sirio Campedelli si sono lasciati. Noi ne avevamo parlato alcuni giorni fa ma, in quella occasione, non c’erano ancora delle conferme se non un messaggio molto enigmatico di uno dei due.

Marco Carta e Sirio Campedelli si sono lasciati: arriva la conferma

Oggi, a distanza di giorni, arriva la conferma di Marco Carta che sponsorizza anche l’uscita del nuovo singolo: Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti” esordisce il cantante.

Poi il messaggio continua:

L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dal quale non sempre ne sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica.

Prima la sponsorizzazione del nuovo singolo e poi “ne approfitto per dirvi che mi sono lasciato con Sirio”, ciao e arrivederci.

A me questa cosa fa un po’ ridere: sono una brutta persona?