Oggi, lunedì 10 ottobre, arriverà una nuova puntata del GF Vip ed i Vipponi nelle passate ore hanno iniziato a ragionare su ciò che potrebbe accadere nel corso della serata in diretta su Canale 5. Chi pensava che il caso di Marco Bellavia sarebbe stato presto dimenticato dovrà ricredersi. La prima a pensarci ancora una con una certa frequenza è proprio Pamela Prati.

Marco Bellavia al GF Vip? Le parole di Pamela Prati

In attesa della nuova puntata del GF Vip, Pamela spera proprio di poter rivedere in qualche modo Marco Bellavia. Tra loro qualcosa si è interrotto a metà, complice anche la negativa influenza di alcuni suoi inquilini.

Nella serata di ieri la Vippona si è ritrovata a parlare con Giaele ed Elenoire ed ovviamente il discorso si è concentrato su quello che potrebbe avvenire questa sera, dopo la lettera di Marco Bellavia della passata settimana. Nel corso della puntata l’ex concorrente del reality rientrerà nella Casa?

“Secondo voi domani viene a trovarci Marco?”, ha domandato Giaele. La speranza di Pamela è tanta: “Io pero di sì, ma non dico niente per scaramanzia”, ha commentato. Anche Elenoire è convinta che qualcosa accadrà in riferimento a Bellavia.

Giale:”secondo voi domani viene a trovarci Marco?”

Pamela:”io non dico niente per scaramanzia, ma spero di sì” I BELPRATI CONTINUANO A VIVERE #GFVIP #Pamelaprati #Belprati pic.twitter.com/rJnLLJ4gYO — ℕ , ℕ (@seitrasparente) October 9, 2022

Quest’ultimo, intanto, è tornato ad essere sempre più attivo sui social e nelle passate ore ha condiviso alcuni messaggi di sostegno che ha ricevuto. Tra i tanti, uno in particolare ha colpito poiché fa riferimento proprio al GF Vip. A scriverlo è stata la conduttrice ed opinionista Emanuela Tittocchia: “Non esistono brutte trasmissioni, esistono brutte persone”. Condividendolo nelle sue Instagram Stories, Marco Bellavia ha confermato di pensarla proprio come la Tittocchia che ha pubblicamente ringraziato.