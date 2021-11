Non c’è pace per Lulù e Manuel. Stamattina appena la principessa ha potuto, ha chiesto a Bortuzzo se potesse dedicargli qualche minuto raggiungendolo in camera ed è finita proprio malissimo.

Perché sei qua adesso? Porca puttan* è tutto il giorno che mi vieni dietro ed io ti dico di lasciarmi in pace. Tu non ascolti e non capisci un cazz* di ciò che dico. Non ho più voglia di risolvere niente. Ma stai zitta, non si risolve niente lasciami in pace. Che cazz* ne so io di cosa sei fuori.

Permettimi di dirti che mi hai rotto il cazz*, non capisci o non vuoi capire. Non ti voglio credere… dici cose e poi fai altro. Il troppo mi dà fastidio, non vedo più il bello. Vattene, vattene, vattene… sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. Ti dico di lasciarmi in pace e non lo fai. Io non posso vivere con una donna così al mio fianco? No! Fine… sono venuto qua per stare in pace.

Se tu mi lasci in pace torniamo ad essere due persone normali e finisce bene. C’ho il cazz* pieno, posso avere i coglion* pieni dopo due mesi? Tu non hai capito ma non importa… Mi sono rotto il cazz*, ci ho già rimesso… devo subire perché non mi capisce, non c’è stato un giorno.

Quello che c’era prima non torna. Va tutto benissimo, sti cazz*. Queste sono le tue parole ma i fatti dimostrano altro e non ci credo.