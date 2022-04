Manuel e Lulù si sono lasciati, l’annuncio: fan sotto shock

Con un comunicato, dapprima sull’agenzia di stampa Ansa, poi sul suo profilo Instagram, Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié. Finisce così, dunque, con una comunicazione secca, il fidanzamento e i sogni di un futuro insieme tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori.