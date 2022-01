Nei giorni scorsi si è paventata la possibilità che Manuel Bortuzzo possa lasciare anzitempo la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver accettato di proseguire nel suo percorso, pare che a breve per l’ex nuotatore sia arrivato il momento di salutare la sua Lulù ed il resto degli inquilini. A svelarne le ragioni è stata Manila Nazzaro nel corso di una conversazione che ha coinvolto anche Katia Ricciarelli, a sua volta artefice di un nuovo scivolone.

Manuel Bortuzzo, scivolone di Katia e motivo del suo abbandono

Mentre Manila e Katia giocavano a carte in veranda, Manuel sarebbe passato dirigendosi verso il giardino ma lasciando la porta aperta. “La porta! E’ Manu…”, ha commentato un po’ infastidita l’ex Miss Italia. Ad alzarsi per richiuderla ci ha pensato la cantante lirica che tornata al suo posto si è lasciata andare ad un commento che però non è molto piaciuto al popolo social:

Mamma mia… che poi onestamente ce la fa anche a chiuderla eh? Come la apre la chiude…

All’improvviso Manila ha svelato: “Se ne va Manu, se ne va… il 14 o il 17 va via”. Katia si è quindi informata se sia stato lui ad averlo detto. Manila ha quindi replicato:

A me non l’ha detto personalmente ma praticamente con me non parla più Manu. Perché? Si è un po’ allontanato, mi spiace… mi spiace tanto però… hai capito anche te che va via? (riferendosi a Carmen Russo unitasi alla conversazione, ndr).

La Ricciarelli ha quindi proseguito:

Quindi praticamente ha fatto 4 mesi, anch’io volevo farne 4…

Manila ha però replicato svelando le ragioni dell’abbandono di Bortuzzo:

Perché? Lui deve fare delle visite mediche, tu no! Tu stai qua! Dove vai?