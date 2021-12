Manuel Bortuzzo ha rivelato che andrà via il 17 gennaio. Il nuotatore ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip anche dopo le feste ma, in base a ciò che ha appena rivelato in diretta, tra circa un paio di settimane andrà via.

Manuel Bortuzzo annuncia: “Lascio il Grande Fratello Vip”, ecco quando

Dopo avere ricostruito egregiamente il suo rapporto d’amore con Lucrezia Selassiè, Manuel Bortuzzo ha confidato agli amici della Casa la sua volontà di andare via entro il 17 del mese che sta per entrare.

Proprio un paio di settimane fa, i concorrenti del GF Vip hanno comunicato la loro intenzione di proseguire o meno dopo aver saputo la data ufficiale di fine reality: il 14 di marzo.

In quell’occasione Aldo Montano ha deciso di lasciare il gioco gettando nello sconforto gran parte della Casa.

Bortuzzo ha svelato che non potrebbe mai rimanere fino alla data prestabilita per la finale e quindi, con molta probabilità, andrà via o il 14 oppure il 17 gennaio (il 14 cade di venerdì mentre il 17 è un lunedì).

Ecco il VIDEO.

Manuel fa capire che a metà Gennaio esce.#gfvip pic.twitter.com/fwRDJCLLQJ — BL (@rainbow20202020) December 30, 2021