Manuel Bortuzzo, intervistato da Casa Chi, ha parlato di Lulù Selassiè svelando di avere voglia di andare a convivere con la sua fidanzata molto presto: “Mi troverò sempre le sue sorelle attorno? A me fa piacere… figurati, ci divertiamo”.

Manuel Bortuzzo lancia una bordata ad Alex Belli e fa una richiesta al GF Vip

Manuel ha dato un consiglio a Jessica in merito alle sue “disavventure amorose”: “Se lei si sente di andare dietro a qualcosa non deve precludersi niente ed anche sbattendoci la testa. Lei non lo sa ma quando uscirà si renderà conto della fila… Una donna come lei, spaziale, bellissima, non ha problemi”.

Manuel ha svelato quando uscirà il suo film:

Quando uscirà il film? E’ finito e dovrebbe uscire a metà marzo. Ancora un mese e sarà fuori. Faccio i complimenti… trattare una tematica così delicata è difficile. Io ho guardato tutti i dettagli e sono super contento perché sono rimasti fedeli e rispettosi della mia condizione.

Bortuzzo ha svelato pure come avrebbe accolto Alex Belli al GF Vip se fosse stato ancora dentro la Casa:

Come avrei accolto Alex Belli dentro la Casa del GF Vip? Molto probabilmente lo avrei abbracciato ma non sarei riuscito a cag*rlo più di tanto. Questa storia mi ha stressato la vita… basta! Lui è perfetto. Ha fatto il GF Vip da solo, poi lo ha fatto la moglie e adesso insieme. E’ un genio! A livello artistico non gli si può dire niente.

In ultimo, la frecciatina e una richiesta alla produzione del reality:

Perché non mi hanno fatto fare la quarantena? Probabilmente perché dovevano dare la priorità a Belli. Le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo quindi… sti cazz*! Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì… fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai.