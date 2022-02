Nel corso della 43esima puntata del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non ha avuto modo di mandare un saluto a Manuel Bortuzzo. Il motivo è semplice: il giovane ex gieffino era assente in studio. Ma perchè?

Manuel Bortuzzo assente al GF Vip

Se è vero che gli ex Vipponi sono soliti alternarsi in studio, soprattutto ora che iniziano ad essere sempre più numerosi, al fine di non creare eccessivi assembramenti, questa volta il motivo è differente, ma in qualche modo connesso.

Manuel Bortuzzo, infatti, è risultato positivo al Covid e per questo non ha potuto presenziare in studio (e sarà così fino a quando non si negativizza).

E’ stato lo stesso fidanzato di Lulù a spiegarlo sui social, in una Stories su Instagram, rispondendo direttamente a tutti coloro che si domandavano come mai non fosse presente in studio come da tradizione:

Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo.

Proprio nei giorni scorsi, durante Casa Chi, Bortuzzo si era detto disposto a sottoporsi al periodo di quarantena pur di poter rientrare nella Casa e salutare la sua Lulù, ma purtroppo il triangolo e le vicende ad esso connesse hanno preso la scena in maniera totale.