Manu di Temptation Island ha fatto impazzire tutti per la sua umiltà e la faccia da bravo ragazzo. Fidanzato con Isabella, cerca di regalarle anche la luna ma lei vuole l’attico da un milione di euro.

Durante la prima puntata di Temptation Island, Manu ha svelato il suo disagio nei confronti di Isabella, svelando di non sentirsi accettato dalla sua fidanzata:

Ma io non ho vissuto male, io sono contento di quello che ho vissuto, magari non è quello che ha vissuto un’altra persona ma non mi è mancato niente.

Sono una persona solare, ma quando parlo di lei non lo sono più. Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che mi tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi “che c***o fai?”. Ti fa sempre capire che non vali niente.

Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E tutt’ora è così.