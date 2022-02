Proprio stanotte Miriana Trevisan ha preoccupato gli estimatori del Grande Fratello Vip per via di un malore all’interno della Casa. Manila, al suo fianco per sincerarsi del suo stato di salute, all’improvviso ha avuto una “visione”.

Manila ha una “visione” al GF Vip: c’entra Miriana

Ho avuto un’immagine… stasera tu sarai la preferita e sarai finalista. Ho avuto questa roba precisa in questo istante. Ci sarà un’eliminazione ma non ha detto che ci sarà anche qualcos’altro.

Ecco il VIDEO.

Una vede i fantasmi in Casa e l’altra ha le visioni ed io così:

Carmen Russo “bacchetta” l’ex Miss Italia