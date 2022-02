Fabrizio Corona sgancia la bomba tra le pagine di Chi Magazine in uscita domani. Stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni dovrà confrontarsi con la “verità”: “Sono qui e ti aspetto”, ha affermato l’ex re dei paparazzi.

Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa – rivela Corona tra le pagine di Chi – Alessandro? Lei è troppo per lui. Tra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Le voglio un bene dell’anima e sono l’unico che la conosce bene e da quello che vuole veramente.

L’intervista di Corona prosegue:

Che cosa vuole Sophie? E’ una ragazza molto sicura, sveglia, aperta. E’ una che a vent’anni ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. E’ abituata a frequentare gente grande e contesti importanti. Per Basciano non è facile stare con una come lei.

Fabrizio Corona parla anche di Alessandro Basciano:

Deve lasciarle spazio, altrimenti rischia di soffocarla. Questo reality serve per lanciare la carriera di Sophie, non per oscurarla. Se penso che lui non sia in grado? Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che non sta con una ragazza che ha una carriera e non può tarpare le ali.

Sophie non potrà portarsi dietro lui, non potranno essere una coppia mediatica, non sono la Salemi e Pretelli. Perché? Pretelli è un personaggio. Sa cantare, ballare, fare imitazioni, è simpatico, un bravissimo ragazzo e Giulia gli gestisce l’immagine. Basciano non può diventare un influencer.