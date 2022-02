Lulù e Manila sono state rimproverate da Sophie e Soleil per aver commentato la lite con Alessandro Basciano scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio la Codegoni, rientrando in stanza arancione, ha accusato l’ex Miss Italia di commentare fatti che non le appartengono.

Manila perde la pazienza dopo il “rimprovero” di Soleil e Sophie

Che palle. Non mi va di fare i gruppi, con il mio fidanzato ci parlo io… dovete farvi i fatti vostri perché raccontate cose dove io non c’entro niente. Con lui ci parlo io. Quando non ci sarà più nessuno qui ci parlerò pure io.

Sophie ha spiegato poi cosa è accaduto con Delia e Antonio:

Io sono molto seria e non ho fatto niente. Non facevo niente. Giochiamo a biliardo e Delia mi fa ‘scommettiamo qualcosa?’, ed io: ‘Scommettiamo che se io vinco tu baci Antonio’? Solo questo.

Manila, visibilmente alterata per il rimprovero, ha vuotato il sacco:

Sophie, perdonami però a me, alla mia età di 44 anni, che una ragazzina debba dirmi che io non posso commentare e non mi devo permettere… Me l’ha detto Soleil, ed io ho un’età e potrei insegnarvi qualcosa. Tu non c’entri niente. A me ha dato fastidio la roba di Delia e gliel’ho anche detto. Soleil mi ha detto di non commentare ma io sono stufa. Non lo accetto! Io una vita ce l’ho tesoro mio…

