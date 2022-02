Dopo la nottata appena trascorsa, Jessica ha raccontato a Manila e Miriana la discussione avuta con Lulù. La Selassiè ha spiegato alle sue amiche cosa l’ha fatta più soffrire di questa faccenda e Barù non è “l’argomento principale” della sua delusione.

“Lulù ha detto cose veramente brutte!”, Barù dispiaciuto per Jessica

“Lulù ha fatto una figura di merd* e l’ha mandato via. – ha esordito Jessica – Lasciamo perdere, mi sono messa pure a piangere. Barù si era addormentato poi lei è tornata e come fa sempre… mi ha detto quello che pensava e lei doveva dormire nel suo letto per i suoi riti e di qua e di là… insulti a raffica dicendomi che sono una sfig*ta”.

“Anche solo il gesto di dormire è un gesto grande, di forte intimità e confidenza” ha aggiunto Miriana.

Jessica, un po’ sconfortata, ha anche precisato:

Non verrà più, è a disagio adesso. Ti dico solo che io mi sono messa a piangere perché mi sono vergognata della situazione. Lui ha sentito tutto secondo me perché ad un certo punto si è alzato ed è andato via.

Barù, parlando con Miriana e Manila ha confermato di aver sentito tutto:

Io non ci rimango male. Lulù le ha detto delle cose veramente brutte!

Barù: “Io non ci rimango male. Lulù le ha detto delle cose veramente brutte’’ siete la cosa più vera lì dentro 🤍#gfvip #jerù pic.twitter.com/s5GDl3LHb3 — 🕷 (@dubidubibamsbem) February 23, 2022

Il rimprovero di Manila a Lulù

Manila, nel frattempo, ha amorevolmente rimproverato Lulù:

Le tue cose le puoi dire anche in un’altra maniera. Lei ha pianto perché ci è rimasta male per Barù, lui è tranquillo… però ci è rimasta male lei e lui è rimasto così per tua sorella perché lei non è un muro di gomma, ricordatelo. Lei ti aiuta, assorbe, ma ci rimane male pure lei ed ha pianto per questo.

La fidanzata di Manuel, visibilmente dispiaciuta, ha spiegato:

Se lei piange io mi spavento e mi preoccupo. La cosa che mi preoccupava è che lui si arrabbiava ma è tranquillo… che ne so io, non posso prevedere la reazione.