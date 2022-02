Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha dovuto spiegare gli ultimi scivoloni con protagonista Lulù Selassiè: “Non ha fatto niente, non c’è niente di vero in lei”, ha sbottato l’ex moglie di Pippo Baudo.

Manila difende Lulù: “Persone di una certa età mi hanno girato le spalle”

Katiuscia, in diretta con Alfonso, ha svelato di aver parlato del suo atteggiamento in Casa e non si trattava di un discorso generale (se lallero): “Lulù sfugge, scappa… anche lo spettacolo che abbiamo fatto lei non voleva più farlo. Io ti voglio bene ma ti devo dire questo, come fossi tua nonna. Ti dico che sei sempre sfuggente e tua sorella può dirlo perché molto spesso andiamo da lei. Devi essere più responsabile e te lo diciamo proprio perché ti voglio bene”.

Pronto l’intervento di Lulù:

Io so quello che sono. Ho anche raccontato una storia di cui non avevo il coraggio di parlare ed anzi sono troppo vera come persona e proprio per questo mi sono messa nei guai a volte.

Anche Manuel dallo studio ha sdrammatizzato:

Con quei codini e la borsetta hai conquistato l’Italia intera continua così amore!

Dopo la diretta anche Manila Nazzaro ha preso le difese di Lulù parlando con Antonio Medugno:

Lei ha dato altro, non è vero che non ha dato altro. Ha raccontato fragilità, problemi. Quella ragazzina così piccola, se hai problemi si fionda per te, più di chiunque altro. Persone qui, mi hanno girato le spalle, che hanno una certa età. Lei non lo farebbe mai perché è leale. Questa roba non vale niente?