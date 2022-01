I Maneskin super ospiti a Sanremo 2022: l’annuncio di Amadeus – VIDEO

I Maneskin saranno i super ospiti del Festival di Sanremo 2022. Ad annunciare il gruppo, che lo scorso anno ha trionfato con “Zitti e buoni”, è stato Amadeus durante il TG1 dell’ora di cena.

Veramente felice e anche emozionato, perché voglio molto bene a questi super ospiti. Saranno i protagonisti assoluti della serata dopo un anno fantastico. Ringrazio i Maneskin perché li ho semplicemente invitati, e so l’affetto che hanno per il Festival e naturalmente per questo mondo meraviglioso che è Sanremo, e loro sanno l’affetto che io e che tutto il pubblico abbiamo per loro, quindi è bastato un mio sentito invito fatto con il cuore.