Ci saranno anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al Grande Fratello? Il nome di entrambe è saltato fuori in più occasioni senza mai trovare la “quadra” con il loro ingresso ufficiale nella Casa più spiata d’Italia.

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al Grande Fratello? Lo spiffero

A distanza di alcune settimane dalle dichiarazioni (di entrambe) sul Grande Fratello, spunta la nuova indiscrezione di Amedeo Venza secondo la quale vedremo Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi nella Casa.

Io fan numero uno di questa coppia ma so che resterà solo un bel sogno: voi cosa ne pensate?

Il probabile cast, tutti i nomi

Ecco, a seguire, tutti i possibili nomi che sono emersi in queste settimane:

Samira Lui Cristina Scuccia Francesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) Rosanna Fratello Claudio Sona Silvia Magarre (Primo appuntamento) Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Ninetto Davoli Corrado Tedeschi Franco Oppini Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi Annalisa Chirico

“La richiesta di Cesara Buonamici per il Grande Fratello”, cosa farà Pier Silvio

Secondo le pagine di Nuovo TV, la giornalista del TG5 avrebbe chiesto delle precise garanzie a Pier Silvio Berlusconi, prima di prendere in mano il difficile compito che le sta per toccare due volte alla settimana in diretta: