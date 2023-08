Elenoire Ferruzzi, dopo il Grande Fratello Vip, ha commentato più volte le coppie nate nella Casa: cosa pensa – oggi – degli Oriele, gli Incorvassi e i Donnalisi? Ecco le sue parole ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio.

Si parte a “bomba” con gli Oriele che, visti gli ultimi accadimenti, pare si siano lasciati definitivamente (Oriana Marzoli è tornata in Spagna e Daniele Dal Moro è rimasto a Verona):

Voglio bene a Daniele, ogni tanto ci sentiamo. Oriana è una persona altamente maleducata. A me piaceva molto all’interno della Casa e l’ho esternato più volte. Poi si è comportata in modo maleducato nei miei confronti a una festa di compleanno di Alfonso Signorini e da lì ho detto che quell’idea che mi ero fatta di questa persona non corrisponde alla realtà.

Mi ha completamente delusa. Al compleanno di Signorini lei mi ha scansato uscendo fuori dal mio vestito praticamente. “Devo stare io davanti” mi ha detto dandomi una gomitata.

Indubbiamente loro due si piacciono. Questo penso che sia indubbio, ma in realtà non sono mai stati realmente insieme. No, non credo siano fidanzati. Si frequentano, si vedono, magari stanno insieme in casa, probabilmente ora saranno fidanzati, ma prima non lo sono stati.

La componente lavorativa ha influito molto, però devo riconoscere che loro due si piacciono ma sono altamente incompatibili a livello caratteriale. Daniele non è una persona facile a livello caratteriale ma non lo è neppure Oriana.