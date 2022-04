Laura Maddaloni è stata tra le protagoniste indiscusse della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi. La moglie di Clemente Russo, dopo lo scontro con Guendalina Tavassi e la prova di resistenza, ha avuto un malore.

Malore per Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi

“Ha avuto un lieve malore ed è stata subito soccorsa dai medici, sta bene, non vi preoccupate”, ha svelato Alvin durante la diretta vista l’assenza di Laura Maddaloni.

La puntata dell’Isola è proseguita e la moglie di Clemente è rientrata per partecipare alla prova successiva: “Un calo di pressione, ma mi sento meglio adesso”, ha svelato tornando con il resto dei naufraghi.

Prima del malore Laura Maddaloni ha discusso animatamente con Guendalina Tavassi spiegando la sua versione dei fatti in merito al cocco, grande protagonista dell’Isola:

Io sono stata presa in giro: il cocco dice di averlo pescato a mare, ma non è la verità. Dove l’ha preso il cocco dal mare? Si è nascosta le pizzette nel cul*, ma per piacere.