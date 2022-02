Mahmood si è sentito male ieri pomeriggio così come ha svelato Fanpage.it. Il cantante di “Brividi”, in coppia con Blanco sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022, in conferenza stampa ha fatto delle precisazioni svelando cosa è accaduto.

“Mahmood è vivo!”, Blanco ironizza sul malore che ha colpito il collega

Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata.

“Mahmood è vivo!”, ha annunciato Blanco scherzando:

Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere.

“Sono i bassi di salute, c’è tutta l’ansia, l’angoscia, ma grazie a Dio c’è questo ragazzino – continua Mahmood riferendosi a Blanco – che mi sostiene un sacco e mi diceva ‘vedrai che andrà tutto bene’. Alla fine i bassi non sono così bassi”.

#Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po’ di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene sempre e ieri prima di salire sul palco mi ha detto: tranquillo vedrai che andrà bene” #Sanremo2022 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 5, 2022

