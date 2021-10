Lulù gelosa dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo? Ieri sera durante l’appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha ricevuto una commovente lettera.

Lulù gelosa dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo? La sua reazione

La destinataria della missiva è la giovane Federica Pizzi, ex fidanzata acqua e sapone di Manuel Bortuzzo. Come ha reagito Lulù? “È la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista”, ha affermato rivolgendosi a Jessica.

In realtà, come lo stesso Manuel Bortuzzo ha spiegato in questi mesi, Federica è la figlia della compagna del suo dentista e non la nipote.

“Non fare la gelosa”, ha continuato Jessica. La risposta stizzita non si è fatta attendere:

Non me ne frega un cazz*, avrà 15 anni. Ma saranno stati insieme tipo 4 mesi.

La lettera di Federica e la risposta di Bortuzzo

Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori.

Questo uno stralcio della lettera di Federica alla quale Manuel ha risposto commosso:

Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi.

<