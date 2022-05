Luigi Strangis a Sanremo 2023? Amadeus lo vuole nel cast: l’indiscrezione

Nemmeno una settimana fa Luigi Strangis ha vinto la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In queste ore, attraverso le pagine di Oggi, il buon Alberto Dandolo fa sapere che Amadeus lo vorrebbe al Festival di Sanremo 2023.

“Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”, scrive Dandolo e aggiunge che il direttore artistico di Sanremo 2023 avrebbe già comunicato ai collaboratori più stretti l’intenzione di contattare Luigi per chiedergli di partecipare al prossimo Festival della Musica.

Strangis, intervistato dal Corriere della Sera, ha già parlato di questa incredibile possibilità:

Sarebbe un onore partecipare a Sanremo. Ho seguito il lavoro di Amadeus. Ha riportato artisti come Elisa. Per andare a Sanremo vorrei essere sicuro di quello che sto portando, del pezzo che ho, se lo sento, se è mio. Devo sentire davvero che ne vale la pena e che mi rappresenti. Al momento giusto… Ho aspettato ad andare ad Amici. Vediamo, con Sanremo, come andrà.