Luigi Strangis, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, rompe il silenzio su Carola Puddu, la ballerina di Amici 21 che aveva dichiarato il suo interesse nei suoi confronti.

Il vincitore di Amici 21 ha parlato pure di Alex Rina:

E’ stato il compagno con cui ho avuto più confronti è vero. Ma siccome lo stimo infinitamente, è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex Alex si meritava anche lui il titolo come credo alla fine ce lo meritavamo tutti. Certo sono contento che sia andata così. Ma sono altrettanto contento che Alex andrà avanti perché è bravissimo.

“Se oggi sto bene, sto bene per te”, queste le parole che Luigi Strangis ha riservato a Maria De Filippi:

Quella frase è vera e davvero sentita. Con Maria abbiamo parlato spesso. Lei ha cercato di capirmi e spesso mi ha capito. Grazie a lei so che non mi devo vergognare di quello che sento e di quello che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, essendo me stesso. Qui dentro è uscita tutta la mia sensibilità.