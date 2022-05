Luigi Strangis ha vinto Amici 21. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane cantante calabrese ha svelato come sta vivendo le prime emozioni a caldo: “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile”.

Luigi ha raccontato anche chi stima tra gli ex allievi di Amici: “Irama mi piaceva molto, da sempre e anche Sangiovanni. Poi Alessandra Amoroso: vedevo che c’era qualcosa di diverso in loro”.

Madame ha commentato con un cuore il suo ultimo post su Instagram. A tal proposito, Luigi svela la sua stima anche nei suoi confronti:

Non me l’aspettavo e quando l’ho visto ero contentissimo. Il supporto tra artisti è bellissimo, ma poi seguivo Madame già da prima. Non la conosco personalmente ma spero di incontrarla presto.