Luigi Strangis e Alex Wyse dopo Amici 21 potrebbero approdare al Festival di Sanremo 2023. I due giovani cantanti si sono fatti conoscere nel corso del talent show di Maria De Filippi che ha visto uscire vincente proprio Luigi, che si è portato a casa il premio da 150 mila euro.

Luigi Strangis e Alex Wyse, duetto inedito a Sanremo 2023?

Mentre iniziano a raccogliere i primi frutti del loro lavoro con l’uscita del primo EP per il vincitore Luigi e l’attesa quasi terminata in vista dell’uscita dell’EP di Alex, i due cantanti avranno un’estate piena di impegni per via dei loro instore tour.

Nel frattempo, proprio in queste ore si sarebbe diffusa sul web una notizia che starebbe già facendo rumore. Secondo quanto reso noto da Quellochetuttivoglionosapere, pare proprio che Luigi Strangis e Alex Wyse li vedremo prossimamente su un altro ambito palcoscenico, quello del Festival di Sanremo 2022.

Il padrone di casa della kermesse, Amadeus, avrebbe messo gli occhi proprio sui due ragazzi apprezzandone il talento, e non è escluso che possano prendere parte al Festival con un duetto presentando un loro brano inedito. Ecco cosa si legge in merito: