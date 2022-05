Luigi Strangis dopo aver vinto Amici 21 si è dato da fare con le interviste di routine, compresa quella di Verissimo con Silvia Toffanin. Il cantante ha parlato anche del suo rapporto con Carola Puddu, facendo delle precisazioni.

Luigi Strangis “frena” sul rapporto con Carola Puddu

Io e Carola abbiamo legato tantissimo. Ho cercato di essere sincero con lei, le voglio molto bene, ed è per questo che non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei. Sono sicuro che ci incontreremo. Lei è arrivare dove vuole, la stimo tanto e un rapporto ci sarà sempre ma non so cosa succederà.

Luigi Strangis ha precisato di non avere tempo per l’amore in questo momento e, tra le altre cose, lui e Carola dopo Amici 21 – per forza di cose – hanno preso strade differenti:

Io ora mi sto concentrando sulla musica, sono preso da quello che devo fare, non so quanto tempo potrei dedicare a una persona. Non posso darti certezze, non me le posso neanche creare, non si vive così. Quel che sarà sarà. Ci vogliamo bene, per ora abbiamo preso due strade diverse ma ci sentiamo.

