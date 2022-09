Alfonso Signorini, interpellato dalle lettere dei lettori di Chi Magazine, ha svelato per quale motivo ha voluto Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo la sua precedente esperienza con Uomini e Donne.

Signorini svela perché ha scelto Luca Salatino al Grande Fratello Vip

Una lettrice del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha criticato il forte accento romano di Luca Salatino, attuale concorrente del GF Vip: “Perché un ragazzo del Gf Vip (mi pare si chiami Luca) può tranquillamente parlare in romanesco senza che nessuno si arrabbi?”, si legge.

La missiva prosegue:

Capisco che il romanesco è comprensibile, ma perché solo lui può parlare così? Vorrei vedere se entrasse un napoletano, un siciliano o un piemontese e parlasse il suo dialetto, sarebbe subito stoppato! Credo che lui sappia parlare italiano, allora lo parli!

Pronta la risposta di Signorini:

Io credo che sia importante che ognuno dentro a un programma come il Gf Vip porti se stesso. Abbiamo scelto e voluto Luca proprio per la sua spontaneità e per la sua simpatica romanità. Costringere Luca a parlare senza inflessioni dialettali sarebbe come tradire la sua verità.

La scheda

Travolgente, spontaneo, verace, Luca Salatino è pronto a mostrarsi senza filtri e a portare una ventata di allegria in Casa.

Conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, l’inarrestabile Luca si divide tra la televisione, la boxe e la cucina.

A 19 anni attraversa un periodo difficile che supera grazie al suo amore per i fornelli. Questa passione si trasforma presto in un lavoro che gli regala in poco tempo enormi soddisfazioni: secondo il Gambero Rosso, è uno dei cinque migliori chef di carbonara di Roma.

Attualmente è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Vivono la loro relazione a distanza: lui a Roma, lei a Como ma la convivenza è l’obiettivo che vogliono raggiungere.