Adriana Volpe intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, svela perché ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nuovamente da concorrente dopo la scorsa edizione nel ruolo di opinionista.

Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! Ma, nella vita, ci sono delle priorità. La persona viene prima del personaggio e mia figlia prima di tutto.

È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo.

Adry Fox, nonostante tutto, svela di sentire nostalgia:

E per quanto riguarda Sonia Bruganelli che ha affermato di sentirne la mancanza, dichiara:

Senz’altro (ride, ndr)! Ma so cosa intende. Per fare l’opinionista bisogna avere una grande passione per il Gf Vip, seguire le dinamiche della sera e della notte, quando di solito succedono più cose. Bisogna studiare gli atteggiamenti, sentire quello che dicono i concorrenti e in quale contesto: ci sono frasi che non necessariamente finiscono nei filmati del serale, ma che qualificano un personaggio.

Vivevo sintonizzata con il Gf Vip, mi addormentavo con i vipponi. Allora, forse, a Sonia manca questo tipo di confronto. Ma credo che Orietta ci possa riservare sorprese perché lei dichiara di dormire poco e potrà rimanere sintonizzata sul canale del live.

Io ero sicura che Sonia lo avrebbe rifatto. Il suo sogno era essere l’unica opinionista, sapevo perfettamente che era così.

Mi dispiace, ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto. Quando, in puntata, Elenoire Ferruzzi ha detto a Sonia: “Torna a seguirmi sui social”, mi sono morsa la lingua. Mi veniva da dire: “Almeno per un po’ ti ha seguita”. Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l’ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch’io.

Siamo all’inizio. Ma ho ben chiara l’immagine di Sonia nella prima puntata di questa edizione, in cui indossa un collier Bulgari a forma di serpente e dice: “C’è sempre una serpe in seno”. Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro. Vediamo. Può essere, invece, l’anno in cui spicca il volo e la vedremo condurre programmi da sola in prima serata.