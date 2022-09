Elenoire Ferruzzi è sicura: Luca Salatino si è innamorato di lei. Per la showgirl, il malessere dello chef è dovuto proprio all’impossibilità di venire fuori e palesare i suoi sentimenti. Dopo averne parlato con Alberto De Pisis, l’icona gay si è confidata pure con Antonino Spinalbese.

L’ex compagno di Belen Rodriguez, ha ascoltato attentamente la sua compagna di avventura e poi le ha svelato di non essersi accorto di questa particolare intesa in fase decisamente avanzata:

Io gli voglio bene, ho pianto due notti. Ti pare che io dopo il trascorso di vita che ho, mi vado a fare fantasie ed invaghire quando non c’è una base? Negli occhi l’ho visto io non l’hanno visto gli altri, non sono scema… Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue, allora ok. Tanto siamo sempre alle solite… prima mi scop* e poi non ti vuoi fare vedere in giro, questo è il classico esempio senza manco avere consumato ancora.