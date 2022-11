Dopo l’ennesimo crollo emotivo di Luca Salatino (dietro non ci sarebbe solamente la mancanza della fidanzata Soraia) al Grande Fratello Vip, su Twitter è spuntata fuori la tesi “abbandono in diretta”.

Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip?

Secondo gli amic* di Twitter, Luca Salatino si sarebbe fatto convincere a rimanere fino a domani sera ed abbandonare durante la diretta del GF Vip dopo un confronto con Alfonso Signorini: sarà così?

Ieri mattina Luca si è svegliato di nuovo di cattivo umore ed ha incominciato a piangere. Di sera è stato in confessionale per molto tempo, intenzionato ad andare via in maniera definitiva.

Domani sera Luca Salatino abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip? E’ molto probabile che ciò accada e, visto il suo stato d’animo attuale, sarà la scelta giusta.

Voi cosa ne pensate?

LUCA SALATINO HA DECISO DI ABBANDONARE (LUNEDI’ LASCIA) #gfvip pic.twitter.com/DmMqe1073q — open mind (@sgddlover) November 12, 2022

La scheda del concorrente

Travolgente, spontaneo, verace, Luca Salatino è pronto a mostrarsi senza filtri e a portare una ventata di allegria in Casa.

Conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, l’inarrestabile Luca si divide tra la televisione, la boxe e la cucina.

A 19 anni attraversa un periodo difficile che supera grazie al suo amore per i fornelli. Questa passione si trasforma presto in un lavoro che gli regala in poco tempo enormi soddisfazioni: secondo il Gambero Rosso, è uno dei cinque migliori chef di carbonara di Roma.

Attualmente è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Vivono la loro relazione a distanza: lui a Roma, lei a Como ma la convivenza è l’obiettivo che vogliono raggiungere.

Una cosa è certa: con lui in Casa ne vedremo delle belle!