Luca Salatino, a quanto pare, nella Casa del Grande Fratello Vip non verserebbe lacrime solamente perché gli manca Soraia Ceruti. Secondo Charlie Gnocchi, infatti, ci sarebbe anche un problema di “tossicodipendenza”.

Luca Salatino, problemi di tossicodipendenza? Charlie vuota il sacco

“Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’. Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui”, ha spifferato Charlie a Nikita così come riportano i colleghi di Biccy.it.

Il concorrente del GF Vip ha continuato:

Luca ci diceva che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche. Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca ha diversi problemi e alcuni sono legati alla depressione.

Secondo gli amic* di Twitter Salatino avrebbe già parlato di questo tema ma, ovviamente, non mi maniera “ufficiale”.