Lorenzo Amoruso contro Soleil Sorge dopo la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il compagno di Manila Nazzaro si è concentrato sulla discussione che l’italo americana ha avuto con Gianmaria Antinolfi, suo ex fidanzato.

Volevo solo parlare di Soleil, pensavo fosse una persona intelligente ma ieri mi è decaduta in una maniera esagerata. Credo che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità.

Parlare così male di tante persone che vanno all’outlet, perché lo facciamo tutti diciamo la verità, o che mangiano pasta e piselli… io non la sto offendendo ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà perché la vita non è quella sui social e lei non l’ha capito a 27 anni.

Non cerco una lapidazione o un attacco diretto a Soleil ma dico soltanto che l’esempio che è stato dato è negativo e brutto… io sono deluso. Lei ha un mezzo importante tra social e GF Vip e dovrebbe mandare altri messaggi.