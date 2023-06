Sono anni che il nome di Loredana Lecciso salta fuori quando si parla di Grande Fratello Vip. La compagna di Al Bano Carrisi entrerà nella Casa più spiata d’Italia?

Loredana Lecciso, intervistata tra le pagine del settimanale Visto, ha spiegato che lei non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 8 ed ha svelato per quale motivo:

Alfonso Signorini, ospite di Turchese Baracchi, ha svelato alcuni retroscena sul cast di concorrenti che entreranno nella Casa a breve:

Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: “ma chi è questo?”. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, fig* in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower… ma menomale! Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip.